Nell'ultimo trimestre del 2025 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono calati del -12,2%

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Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi del gruppo armatoriale
cinese COSCO Shipping Holdings Co. sono ammontati a 51,9 miliardi di
yuan (7,5 miliardi di dollari), con un calo del -12,2% sul
corrispondente periodo dell'anno precedente, di cui 49,7 miliardi di
yuan (-13,0%) generati dal core business del trasporto marittimo containerizzato e 3,1 miliardi
(+8,7%) dal segmento dei terminal portuali. Il risultato operativo è
stato di segno negativo e pari a -3,3 miliardi di yuan rispetto ad
un utile operativo di 6,9 miliardi nell'ultimo trimestre del 2024.
L'utile per gli azionisti è stato di 3,8 miliardi (-65,6%).
Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno la flotta di
portacontainer del gruppo ha trasportato volumi di carico pari a
7,25 milioni di teu (+5,1%), inclusi 5,25 milioni di teu trasportati
dalla compagnia COSCO Shipping Lines (+6,8%), di cui
complessivamente 1,23 milioni di teu sulle rotte transpacifiche
(-1,4%), 2,39 milioni di teu sulle rotte intra-asiatiche (+3,1%),
1,05 milioni di teu sulle rotte Asia-Europa (+13,7%), 1,82 milioni
di teu sulle rotte nazionali cinesi (+11,9%) e 760mila teu (-3,0%)
sulle altre rotte internazionali.
Nell'intero esercizio annuale 2025 il gruppo cinese ha
totalizzato ricavi pari a 219,5 miliardi di yuan, con una flessione
del -6,1% sull'esercizio precedente, di cui 210,7 miliardi (-6,7%)
generati dalla flotta di navi portacontenitori e 12,0 miliardi
(+11,4%) dai terminal portuali. L'utile operativo è stato di
33,6 miliardi (-43,1%) e l'utile netto di 35,2 miliardi di yuan
(-36,7%).
Lo scorso anno la flotta ha trasportato un totale di 27,4
milioni di teu (+5,8%), inclusi 19,6 milioni di teu trasportati da
COSCO Shipping Lines (+6,6%), di cui complessivamente 2,7 milioni di
teu (0%) trasportati sulle rotte transpacifiche, 5,4 milioni di teu
(+3,0%) sulle rotte intra-asiatiche, 2,6 milioni di teu (+9,7%) su
quelle Asia-Europa, 6,2 milioni di teu (+12,1%) sulle rotte
nazionali cinesi e 2,6 milioni di teu (+6,4%) sulle altre rotte
internazionali.