Traffico trimestrale in crescita nel porto di Barcellona. Calo ad Algeciras

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Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti di Algeciras ha
registrato una crescita del +6,9% sul marzo 2025, mentre quello
movimentato dal porto di Barcellona ha segnato un calo del -5,5%.
Nel primo scalo portuale sono state sbarcate e imbarcate
complessivamente 9,27 milioni di tonnellate, di cui 4,6 milioni di
tonnellate di merci containerizzate (+7,4%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 459.669 teu (+27,4%), 1,3
milioni di tonnellate di merci convenzionali (+0,1%), 2,7 milioni di
tonnellate di rinfuse liquide (+5,6%) e 30mila tonnellate di rinfuse
secche (+43,3%).
A Barcellona il traffico totale è stato di 6,0 milioni di
tonnellate, di cui 2,8 milioni di tonnellate di carichi
containerizzati (-16,4%) con una movimentazione di container pari a
302.388 teu (-11,0%), 1,1 milioni di tonnellate di merci
convenzionali (+5,5%), 1,7 milioni di tonnellate di rinfuse liquide
(+22,6%) e 318mila tonnellate di rinfuse solide (-35,0%).
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico globale nel porto di
Algeciras è stato di 23,4 milioni di tonnellate, con una
flessione del -7,2% sul primo trimestre dello scorso anno. Nel
settore dei container il traffico è stato di 12,0 milioni di
tonnellate (-4,9%) con una movimentazione di container pari a
1.150.359 teu (+9,3%), di cui 1.003.834 teu in transito (+10,4%) e
146.525 teu in import-export (+1,9%). Oltre al deciso aumento del
traffico di transhipment, l'incremento dei contenitori è
stato generato dall'eccezionale rialzo del +66,4% di quelli vuoti,
risultati pari a 235.643 teu), mentre quelli pieni, pari a 914.716
teu (+0,4%), sono rimasti pressoché stabili. Il traffico
delle merci convenzionali è ammontato ad oltre 3,4 milioni di
teu (-3,0%). Le rinfuse liquide e solide hanno accusato cali
rispettivamente del -13,6% e -28,8% scendendo a 6,3 milioni e 65mila
tonnellate.
Nel primo trimestre di quest'anno il porto di Barcellona ha
movimentato un totale di 16,9 milioni di tonnellate (+4.4%). Il
traffico containerizzato è stato di 9,0 milioni di tonnellate
(-2,6%) con una movimentazione di contenitori pari a 921.623 teu
(-1,8%), di cui 513.669 teu in import-export (-6,7%) e 407.954 teu
in transito (+5,0%). Anche a Barcellona il traffico dei container
vuoti ha registrato una decisa crescita con 241.658 teu movimentati
(+7,7%), mentre i contenitori pieni sono diminuiti del -4,8% a
679.965 teu. Nel comparto delle merci convenzionali il traffico è
stato di 2,7 milioni di tonnellate (-0,9%). Il volume trimestrale
delle rinfuse liquide, pari a 4,3 milioni di tonnellate, ha segnato
un marcato aumento del +33,7% trainato dal gas naturale (886mila
tonnellate, +64,5%) e dai prodotti chimici (807mila tonnellate,
+105,9%). Le rinfuse solide si sono attestate a 913mila tonnellate
(-8,6%). Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei crocieristi nel
porto di Barcellona è stato di 467mila persone (+32,9%) e
quello dei passeggeri dei traghetti di 234mila persone (+9,6%).