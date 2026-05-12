Nel primo trimestre di quest'anno i terminal crociere della Global Ports Holding hanno registrato un traffico record

Nel primo trimestre di quest'anno i terminal portuali della
Global Ports Holding (GPH) hanno registrato un traffico record di
4,96 milioni di crocieristi, con un incremento del +17,7% sullo
stesso periodo del 2025. Il nuovo picco storico trimestrale è
stato generato dal nuovo record di traffico movimentato dai soli
terminal crociere di GPH nelle Americhe che è ammontato a
3,50 milioni di passeggeri (+19,8%). In crescita anche il traffico
nelle altre regioni mondiali, con i terminal nel Mediterraneo
occidentale e in Atlantico che hanno movimentato 1,26 milioni di
passeggeri (+13,0%), con quelli nel Mediterraneo centrale, Nord
Europa e Nord Africa che hanno totalizzato 162mila passeggeri
(+8,6%) e con il traffico nei terminal nel Mediterraneo orientale e
in Adriatico che è stato di 35mila passeggeri (+26,9%).
All'aumento del traffico trimestrale dei passeggeri ha
contribuito anche l'aggiunta nel corso del trimestre al portafoglio
del gruppo dei terminal crociere di Siviglia e di Acapulco, con la
stipula di contratti di concessione a lungo termine, e l'entrata in
funzione del più grande terminal crociere d'Europa nel porto
di Las Palmas.
Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi della divisione
portuale del gruppo turco Global Investment Holdings (GIH),
costituita dalla controllata Global Ports Holding, sono ammontati a
72,2 milioni di dollari, in crescita del +42%, mentre il valore del
margine operativo lordo ha registrato un aumento del +46% salendo a
44,4 milioni.