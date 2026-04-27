A Bari la seconda assemblea itinerante di Assoporti

Oggi a Bari si è svolta la seconda tappa dell'assemblea
itinerante degli associati di Assoporti che segue il primo
appuntamento tenutosi a Venezia. «La scelta di organizzare
assemblee itineranti - ha spiegato il presidente dell'Associazione
dei Porti Italiani, Roberto Petri - nasce dalla volontà di
conoscere da vicino le realtà portuali, ascoltare le esigenze
locali e valorizzare le peculiarità di ciascun sistema. Solo
attraverso un confronto diretto e continuo è possibile
costruire una visione realmente condivisa e rafforzare il ruolo del
sistema portuale nazionale».
Nel corso dei lavori, è stata ribadita la necessità
di proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento del
sistema portuale italiano attraverso investimenti mirati,
semplificazione amministrativa e una governance sempre più
integrata e orientata alle sfide globali.