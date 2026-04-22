Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Inghilterra

Ieri a Shanghai si è tenuta la cerimonia di battesimo e
consegna della Grande Inghilterra
, l'undicesima pure car &
truck carrier ammonia ready, ossia predisposta per l'utilizzo
dell'ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di
carbonio, che il gruppo Grimaldi ha commissionato a China Merchants
Heavy Industries Jiangsu. Sui suoi 14 ponti la nave può
trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da
combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 ceu.
Grazie alle numerose tecnologie green adottate a bordo, tra cui
pannelli solari, mega batterie al litio e predisposizione per il
cold ironing, la Grande Inghilterra
è capace di
abbattere del 50% il consumo di carburante rispetto alle navi car
carrier della precedente generazione.
La Grande Inghilterra partirà tra pochi giorni da
Taicang (Cina) diretta a Suape (Brasile) ed Anversa (Belgio) con un
carico di 6.500 auto e 800 metri lineari di altri rotabili (bus,
autocarri, macchinari industriali).