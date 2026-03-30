Domani a Genova un incontro della Filt Cgil sul tema del lavoro portuale

Domani a Genova, nell'ambito di una serie di iniziative
organizzate dalla Filt Cgil nazionale sul lavoro portuale, si terrà
l'iniziativa “Lavoro portuale, bene comune. L'importanza
dell'articolo 17” organizzato insieme alla Filt della Liguria
e di Genova per affrontare il tema degli art.17 della gegge 84/94 e
ragionare sul lavoro nei porti e sull'equilibrio tra flessibilità
e diritti. L'incontro si terrà alle ore 10 presso la Sala
Chiamata del Porto.
Programma
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Presiede Laura Andrei - Segretaria
Generale Filt Cgil Liguria
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Saluti
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Marco Bucci - Presidente della Regione
Liguria
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Silvia Salis - Sindaca di Genova
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Fit Cisl e UilTrasporti
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Roberto Petri - Presidente di Assoporti
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Matteo Paroli - Presidente AdSP del Mar
Ligure Occidentale
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Introduzione
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Eugenio Stanziale - Segretario Nazionale
FILT CGIL
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Relazione tecnica a cura di Andrea
Appetecchia
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Contributo di Edoardo Rixi - Vice
Ministro MIT
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TAVOLA ROTONDA
L'ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE 84/94: LAVORO, DIRITTI, COMPETITIVITÀ.
IL POOL DI
MANODOPERA COME “BENE COMUNE” DEL SISTEMA PORTUALE
ITALIANO.
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Modera Alberto Ghiara - Il Secolo XIX
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Stefano Malorgio - Segretario Generale
FILT CGIL
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Antonio Benvenuti - Console CULMV “Paride
Batini”
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Luca Grilli - Presidente ANCIP
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Alessandro Ferrari - Assiterminal
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Francesco Beltrano - Uniport
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Agostino Gallozzi - Assologistica
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Chiusura dei Lavori Stefano Malorgio