Colpita una nave cisterna nei pressi della costa del Kuwait

Oggi la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha reso
noto di ricevuto segnalazione di un incidente avvenuto ieri a 30
miglia nautiche a sud-est da Mubarak Al Kabeer, in Kuwait, con il
comandante di una nave cisterna all'ancora che ha reso noto di aver
visto e udito una forte esplosione sulla fiancata sinistra della
nave a cui è seguito l'allontanamento di una piccola
imbarcazione. Inoltre, il comandante ha comunicato che non si sono
verificati incendi e l'equipaggio non ha subito danni, ma la tanker
ha imbarcato acqua e idrocarburi di una cisterna si sono riversati
in mare. Il Ministero dell'Interno del Kuwait ha smentito alcune
prime notizie secondo cui l'incidente si sarebbe verificato entro le
acque territoriali kuwaitiane, mentre è accaduto - ha
specificato il dicastero in una nota - ad almeno 60 chilometri dal
porto di Mubarak Al-Kabeer.
Ieri, inoltre, si è verificato un altro incidente diretta
conseguenza dello stato di belligeranza seguito all'attacco degli
USA e di Israele all'Iran. L'UKMTO ha reso noto che la
portacontainer Safeen Prestige della compagnia Safeen Feeders
dell'emiratense AD Ports, a due miglia nautiche a nord dell'Oman, in
transito verso est nello Stretto di Hormuz, è stata colpita
da un proiettile appena sopra la linea di galleggiamento che ha
causato un incendio nella sala macchine della nave che è
stata abbandonata dall'equipaggio.