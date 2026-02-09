Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group

La società di private equity Antin Infrastructure
Partners ha comprato il costruttore navale americano Vigor Marine
Group che è stato ceduto da una filiale della società
di investimenti Lone Star Funds che l'aveva comprato nel 2023
nell'ambito dell'acquisizione della Titan Acquisition Holdings che
comprendeva anche la società di riparazione navale MHI
Holdings. Secondo le previsioni, la transazione sarà portata
a termine entro quest'anno.
I cantieri navali di Vigor Marine Group sono situati a Seattle,
Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk che operano sia per il
settore militare che per quello commerciale. Nel 2024 l'azienda, che
dà lavoro a circa 2.700 persone, ha registrato ricavi pari a
quasi un miliardo di dollari.