Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +5,8%

|
Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti cinesi ha
registrato un marcato incremento essendo ammontato alla quota record
di 1,61 miliardi di tonnellate, con un rialzo del +5,1% rispetto a
novembre 2024, di cui 1,00 miliardi di tonnellate movimentate dai
porti marittimi (+5,8%), volume di poco inferiore solamente al
record storico di 1,01 miliardi di tonnellate del maggio 2025 e al
volume di oltre 1,0 miliardi di tonnellate dell'agosto 2025, e 610,8
milioni di tonnellate movimentate dagli inland port (+4,1%), volume
che costituisce il nuovo record assoluto.
Tra i principali porti per volume di traffico, a novembre 2025
lo scalo portuale di Ningbo-Zhoushan ha movimentato 119,8 milioni di
tonnellate (+10,5%) seguito dai porti di Tangshan con 79,0 milioni
di tonnellate (+5,2%), Shanghai con 68,0 milioni di tonnellate
(+7,2%), Qingdao con 59,8 milioni di tonnellate (+8,1%), Guangzhou
con 57,5 milioni di tonnellate (+0,2%), Rizhao con 52,5 milioni di
tonnellate (+1,2%), Tianjin con 50,9 milioni di tonnellate (+3,3%) e
Yantai con 48,0 milioni di tonnellate (+10,5%).
Ancora più accentuato a novembre 2025 è stata la
movimentazione delle sole merci da e per l'estero che si sono
attestate a 487,4 milioni di tonnellate (+8,2%), di cui 436,4
milioni di tonnellate passate attraverso i porti marittimi (+8,2%) e
50,9 milioni di tonnellate attraverso i porti interni (+8,2%). Il
maggiore volume di merci internazionali, pari a 56,8 milioni di
tonnellate (+11,3%), è stato movimentato dal porto di
Ningbo-Zhoushan seguito dai porti di Qingdao con 44,0 milioni di
tonnellate (+12,3%), Shanghai con 38,6 milioni di tonnellate
(+12,7%), Tangshan con 35,1 milioni di tonnellate (+15,4%), Tianjin
con 31,1 milioni di tonnellate (+7,9%), Rizhao con 28,1 milioni di
tonnellate (-3,3%) e Shenzhen con 23,2 milioni di tonnellate
(+15,5%).
Lo scorso mese il traffico complessivo dei container movimentato
dai porti cinesi è stato pari a 30,5 milioni di teu (+8,7%),
di cui 26,8 milioni di teu movimentati dagli scali portuali
marittimi (+8,9%) e 3,7 milioni di teu dagli inland port (+7,5%). A
movimentare il maggior quantitativo di contenitori è stato il
porto di Shanghai che ha totalizzato 4,5 milioni di teu (+5,9%)
seguito dai porti di Ningbo-Zhoushan con 3,7 milioni di teu
(+12,4%), Shenzhen con 3,1 milioni di teu (+11,6%), Qingdao con 2,7
milioni di teu (+5,0%), Guangzhou con 2,5 milioni di teu (+15,8%),
Tianjin con 1,9 milioni di teu (+1,1%) e Xiamen con 1,1 milioni di
teu (+2,8%).
Nei primi 11 mesi del 2025 i porti cinesi hanno movimentato
complessivamente più di 16,7 miliardi di tonnellate di merci,
con una progressione del +4,4% sul corrispondente periodo dello
scorso anno, di cui 10,6 miliardi di tonnellate di carichi
movimentati dai porti marittimi (+3,7%) e 6,1 miliardi di tonnellate
dai porti interni (+5,7%). Il solo traffico con l'estero è
ammontato globalmente a quasi 5,2 miliardi di tonnellate (+4,1%), di
cui 4,6 miliardi di tonnellate nei porti marittimi (+4,1%) e 533,4
milioni di tonnellate nei porti interni (+4,7%).
Nel periodo gennaio-novembre di quest'anno il solo traffico dei
container è stato pari a 324,7 milioni di teu (+6,6%), di cui
285,9 milioni di teu movimentati dai porti marittimi (+6,9%) e 38,8
milioni di teu dagli inland port (+4,9%). In testa alla graduatoria
dei principali porti container nazionali relativa a questo periodo
c'è il porto di Shanghai con 50,6 milioni di teu (+6,7%)
seguito dai porti di Ningbo-Zhoushan con 40,0 milioni di teu
(+10,7%), Shenzhen con 32,4 milioni di teu (+6,6%), Qingdao con 30,4
milioni di teu (+7,0%), Guangzhou con 25,3 milioni di teu (+5,7%),
Tianjin con 22,7 milioni di teu (+2,9%) e Xiamen con 11,2 milioni di
teu (+1,9%).