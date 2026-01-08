CMD - Costruzioni Motori Diesel torna nuovamente di proprietà interamente italiana

La campana CMD - Costruzioni Motori Diesel Spa, azienda italiana
fondata nel 1989 e attiva nella progettazione e prototipazione di
tecnologie per la propulsione, ha completato un'operazione di
reverse buyout riportando il 100% del controllo azionario in mani
italiane. La quota del 67% del capitale precedentemente detenuto
dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd., entrata nella
compagine azionaria di CMD nel 2017 per sostenere la sua espansione
globale, è stata infatti acquisita dagli imprenditori Giorgio
e Mariano Negri, soci co-fondatori e detentori della quota restante
di capitale.
L'azienda ha reso noto che l'operazione ha comportato un
significativo aumento del capitale sociale, che passa da 16,8 a 25,9
milioni di euro, con un'iniezione di capitale realizzata
direttamente dalla famiglia Negri a dimostrazione della piena
fiducia nel progetto industriale e nelle prospettive di crescita.
CMD, che ha oltre 220 dipendenti e nel 2024 ha registrato un
fatturato di 38,5 milioni di euro, opera nei settori automotive,
nautico, aeronautico e energia sviluppando prodotti e soluzioni
nell'ambito della transizione verso la mobilità sostenibile,
con un focus su soluzioni elettriche, ibride e ad alto contenuto
tecnologico, sviluppate anche in collaborazione con enti di ricerca.