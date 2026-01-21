Haropa Port segna un nuovo record di traffico dei container

Nel 2025 il traffico delle merci movimentato dal sistema
portuale Haropa Port, formato dai porti di Le Havre, Rouen e Parigi,
è stato di 84,7 milioni di tonnellate, in crescita del +2,0%
sull'anno precedente. Il traffico dei container è stato pari
a 30,5 milioni di tonnellate (+2,1%) e la movimentazione dei
contenitori ha raggiunto un nuovo record storico pari a 3,2 milioni
di teu (+4,0%). In aumento anche i volumi di rinfuse secche che
hanno totalizzato 12,9 milioni di tonnellate (+10,0%), mentre le
rinfuse liquide sono rimaste stabili essendo ammontate a 39,7
milioni di tonnellate (-0,7%). Nel settore delle crociere il
traffico è diminuito del -7,0% essendo stato di 476.205
passeggeri.