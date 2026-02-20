Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA

Nel 2025 i terminal portuali della tedesca Hamburger Hafen und
Logistik AG (HHLA) hanno movimentato un traffico dei container pari
a 6,29 milioni di teu, con un incremento del +5,4% sull'anno
precedente, mentre i trasporti intermodali operati dal gruppo hanno
registrato la quota record di 1,98 milioni di teu (+10,9%).
L'azienda di Amburgo ha reso noto oggi che prevede di archiviare
l'esercizio annuale 2025 con ricavi record pari a 1,76 miliardi di
euro, in crescita del +9,9% sul 2024. È atteso un utile
operativo di 161 milioni (+19,5%) e un utile dopo le imposte e gli
utili di pertinenza di terzi pari a dieci milioni rispetto a 33
milioni nel 2024. HHLA ha specificato che sul risultato al netto
delle tasse grava la svalutazione delle imposte sul reddito
anticipate.
Relativamente al solo segmento delle attività portuali,
per il 2025 sono attesi ricavi pari a 1,72 miliardi (+10,1%), un
utile operativo di 145 milioni (+22,8%) e un utile dopo le imposte e
le minoranze di un milione rispetto a 23 milioni di euro nel 2024.