Due nuove connessioni ferroviarie con la Germania dall'Interporto di Padova

Oltre al nuovo collegamento ferroviario tra l'Interporto di
Padova e Zebrugge operato da GTS Rail
(
del 14
gennaio
2026), in questi giorni l'hub intermodale padovano si è
arricchito anche di due connessioni con la Germania. Da questa
settimana InRail, impresa ferroviaria del gruppo Autobrennero,
assicura una nuova relazione di intermodale terrestre con Duisburg
realizzata con sei circolazioni settimanali. Inoltre, sempre da
questi giorni l'operatore LTE Italia garantisce una nuova relazione
di intermodale terrestre da Interporto Padova al terminal di Rostock
anche in questo caso con la circolazione di sei coppie di treni la
settimana.