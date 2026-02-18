Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è
stato di 55,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +13,0%
sul febbraio 2025 a cui hanno contribuito tutte le categorie
mercelogiche. Nel segmento dei carichi containerizzati il traffico è
stato di 31,6 milioni di tonnellate (+6,9%) con una movimentazione
dei container pari a 3.892.370 teu (+11,3%). Le merci convenzionali
sono ammontate a 3,7 milioni di tonnellate (+51,9%). Nel settore
delle rinfuse sono state movimentate 16,3 milioni di tonnellate di
prodotti petroliferi (+13,0%) e 3,6 milioni di tonnellate di merci
di altro tipo (+48,7%).