CSC Vespucci e Livorno Reefer costituiranno una piattaforma unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel porto di Livorno

Le società Cold Storage Customs Vespucci (CSC Vespucci) e
Livorno Reefer hanno annunciato l'avvio di una collaborazione che le
porterà, dopo l'esito di una due diligence in corso, a
costituire nel breve periodo la piattaforma a temperatura
controllata unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel
porto di Livorno, così da offrire agli operatori un ventaglio
di servizi integrati, completi ed efficienti, in grado di rispondere
alle esigenze di un settore dinamico ed in continua evoluzione.
Da oggi, intanto, Livorno Reefer gestirà entrambe le
strutture fino alla definizione dell'ingresso di Livorno Reefer nel
capitale di CSC.
Nel 2025 le due aziende hanno movimentato complessivamente un
volume di 9.500 contenitori reefer.