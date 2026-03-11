Due ulteriori nuove navi cisterna Medium Range 2 per d'Amico Tankers

d'Amico International Shipping (DIS), attraverso la propria
controllata operativa d'Amico Tankers, ha esercitato opzioni di
acquisto con il cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi
Shipbuilding Co. relative a due ulteriori nuove navi cisterna Medium
Range 2 di 50.000 tonnellate di portata lorda al prezzo di 45,4
milioni di dollari ciascuna. È previsto che queste due nuove
navi vengano consegnate a d'Amico Tankers nei mesi di agosto e
ottobre del 2029. Grazie all'esercizio anticipato di queste opzioni,
d'Amico Tankers ha anche ottenuto da YZJ, opzioni per ulteriori due
MR2, con le stesse specifiche e ad un prezzo leggermente superiore
rispetto alle altre navi ordinate, da esercitare entro il 31 marzo
2026.
Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo
(MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e due a
noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a 9,6 anni.