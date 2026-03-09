Il 2025 è stato il miglior esercizio annuale della Global Ship Lease

Global Ship Lease (GSL), società proprietaria di una
flotta di oltre 70 navi portacontenitori poste a noleggio, ha
archiviato il 2025 con ricavi record pari a 766,4 milioni di
dollari, in crescita del +7,8% sull'esercizio annuale precedente, di
cui 753,0 milioni generati dai noleggi (+6,7%). Anche i valori
dell'utile operativo e dell'utile netto hanno raggiunto nuovi picchi
storici essendo ammontati rispettivamente a 435,1 milioni (+14,8%) e
416,5 milioni di dollari (+17,8%).
«Siamo orgogliosi - ha commentato il presidente esecutivo
George Youroukos - di aver chiuso il 2025 con un significativo
slancio positivo, sia a livello operativo che finanziario,
sfruttando appieno la continua domanda del mercato e la scarsa
offerta di portacontainer flessibili di medie e piccole dimensioni
come quelle della nostra flotta. La nostra costante attenzione alla
massimizzazione dell'opzionalità - ha aggiunto - ci ha
aiutato in un contesto volatile e imprevedibile, caratterizzato da
politiche tariffarie in continua evoluzione e da instabilità
geopolitica, che hanno contribuito a rimodellare gli schemi
commerciali e a frammentare le supply chain. Il recente scoppio
delle ostilità in Iran e nella zona circostante ha introdotto
un'ulteriore fonte di volatilità e incertezza nel commercio
globale di container, in particolare trasformando lo Stretto di
Hormuz in un punto di strozzatura. La situazione in Iran - ha
rilevato Youroukos - continua ad essere assolutamente dinamica e le
implicazioni a lungo termine sono difficili da prevedere, ma la
sicurezza dei marittimi è la preoccupazione principale.
Queste dinamiche in evoluzione hanno nuovamente messo in luce il
valore pratico delle portacontainer che offrono una combinazione di
flessibilità di impiego ed efficienza, come quelle della
flotta della GSL. Inoltre, supply chain decentralizzate e disperse
sono intrinsecamente più inefficienti rispetto al modello
semplificato prevalente negli anni passati, richiedendo più
navi per trasportare lo stesso volume aggregato di merci. Questa
situazione si è ulteriormente aggravata nel 2025, con un
aumento del 5% dei volumi containerizzati rispetto all'anno
precedente. Grazie alla nostra versatilità durante questo
periodo, ora disponiamo di 2,7 anni di copertura contrattuale e 2,2
miliardi di dollari di ricavi contrattuali, con il 99% delle nostre
posizioni aperte coperte per il 2026 e l'80% per il 2027. Alla fine
dell'anno - ha ricordato Youroukos - siamo stati lieti di aver colto
al volo l'opportunità di acquistare tre navi da 8.600 TEU con
upgrade ECO: navi eccellenti, acquistate a un prezzo vantaggioso,
con un rischio di ribasso minimo e un ampio potenziale di rialzo»
Nel solo quarto trimestre del 2025 GSL ha registrato ricavi
record per questo periodo attestatisi a 190,9 milioni di dollari,
con un aumento del +4,7% sull'ultimo trimestre dell'anno precedente,
di cui 187,3 milioni di ricavi base time charter (+3,3%). Anche i
valori dell'utile operativo e dell'utile netto sono risultati i più
elevati per questo trimestre e sono stati pari a 105,7 milioni
(+10,1%) e 102,6 milioni di dollari (+10,8%).