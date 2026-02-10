Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera

Il gruppo Somec ha reso noto di aver ottenuto una nuova commessa
del valore complessivo di 53 milioni di euro a beneficio della
divisione Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali,
tramite la controllata Oxin, per la realizzazione chiavi in mano
delle aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da
crociera di nuova generazione in costruzione presso un primario
cantiere italiano destinate ad una compagnia di crociere tedesca,
parte di un grande gruppo internazionale. Si tratta, evidentemente,
delle due navi che il gruppo americano Carnival ha ordinato lo
scorso aprile al gruppo Fincantieri e che sono destinate al marchio
tedesco AIDA Cruises
(
del 7
aprile
2025).
Si tratta della commessa dal valore economico più elevato
mai acquisita nei ventidue anni di attività di Oxin. La
fornitura interesserà una superficie complessiva pari a circa
14mila metri quadrati, equamente distribuiti tra le due navi, e
include la realizzazione di una linea produttiva dedicata alla
produzione della birra a bordo.