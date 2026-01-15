Maersk conferma il ripristino dei transiti attraverso il canale di Suez del servizio MECL

La compagnia di navigazione danese Maersk Line ha confermato
oggi il ripristino regolare dei transiti attraverso il canale di
Suez del servizio marittimo MECL che collega l'India e il Medio
Oriente con la costa orientale degli Stati Uniti. Il ritorno sulla
rotta originaria del servizio avverrà con la partenza di oggi
dal porto di Jebel Ali della portacontainer Cornelia Maersk
che si prevede transiterà nel canale egiziano nelle prime ore
del prossimo 2 febbraio. Nella relazione eastbound del servizio il
primo transito attraverso Suez è previsto nelle prime ore del
10 febbraio da parte della nave Maersk Detroit
che è
partita dal porto di Charleston il 10 gennaio.
Dai prossimi giorni, quindi, il servizio MECL, che era stato
dirottato sulla rotta attorno al Capo di Buona Speranza a causa dei
ripetersi degli attacchi alle navi in transito nella regione del Mar
Rosso da parte dei ribelli Houthi, tornerà alla
configurazione precedente con scali ai porti di Jebel Ali, Mundra,
Pipavav, Jawaharlal Nehru, Salalah, (canale di Suez), Newark,
Charleston, Savannah e Houston.