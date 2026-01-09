Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest

Il prossimo 19 gennaio, presso la Sala della Trasparenza della
Regione Liguria, si terrà il convegno dal titolo “Port
and logistics congestion? Me ne faccio un buffer!” che è
organizzato da Connect - ingegneria e digitalizzazione, società
costituita a fine 2022 da digITAlog in liquidazione (ex UIRNet).
Durante l'incontro ci si interrogherà su come evitare che il
sistema logistico del Nord Ovest collassi per congestionamento e
sulla possibilità di adottare una nuova organizzazione e
nuove metodologie che consentano di allentare la morsa del traffico
sulla rete autostradale della regione.
Programma
|
ore 9:30
|
SALUTI ISTITUZIONALI:
|
|
Alessandro Terrile, Vicesindaco di Genova
|
|
Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
|
|
Bruno Pisano, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
|
10:00
|
Rodolfo De Dominicis illustra il progetto Buffer
|
10:20
|
TAVOLA 1: Introduce il tema Enrico Castanini, Direttore
Generale Liguria Digitale
|
|
Giampaolo Botta, Direttore Generale Spediporto
|
|
Fabrizio Filippi, Amministratore Delegato Rail Hub Europe
|
|
Davide Maresca, Università di Genova
|
|
Giuseppe Tagnochetti, Coordinatore Trasportounito
|
|
Autostrade per l'Italia
|
11:20
|
TAVOLA 2: Introduce il tema Carlo De Simone, Sub
Commissario Ricostruzione Genova
|
|
Enrico Bussalino, Assessore regionale alla Logistica della
Regione Piemonte (in collegamento)
|
|
Davide Falteri, Presidente Federlogistica
|
|
Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia
(in collegamento)
|
|
Maria Elena Perretti, Responsabile Advisory Cassa Depositi e
Prestiti SpA
|
|
Alessio Piana, Consigliere delegato Porti e Logistica della
Regione Liguria
|
|
Paolo Uggè, Presidente FAI - Federazione
Autotrasportatori Italiani
|
12:30
|
CONCLUSIONI:
|
|
Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria
|
|
Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
|
|
Modera Tommaso Cerno, Direttore Il Giornale