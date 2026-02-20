Un morto e quattro feriti a bordo della nave da crociera World Legacy (ex Moby Zaza)

Se l'attività della nuova compagnia crocieristica World
Cruises di Singapore e della sua nave da crociera World Legacy
era iniziata con qualche difficoltà essendo stato rinviato il
debutto dell'unità navale previsto per lo scorso 18 dicembre
per problemi operativi addotti dalla compagnia asiatica, ora, appena
iniziata la nuova vita della World Legacy
, a bordo della nave
si è verificata una tragedia mentre era nei pressi del porto
di Singapore. Stamani un membro dell'equipaggio di nazionalità
indonesiana è morto e quattro passeggeri sono stati feriti a
causa di un incendio divampato sulla nave, che batte bandiera
liberiana. La Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ha reso
noto che tutti i 271 passeggeri della World Legacy
sono stati
evacuati in sicurezza e i quattro feriti sono stati portati
all'ospedale.
L'authority singaporiana ha comunicato che dalle prime indagini
risulta che l'incendio, che è stato domato da personale della
Singapore Civil Defence Force's, si è sviluppato nel salone
del nono ponte della nave.
La World Legacy è stata costruita nel 1982 e
impiegata prevalentemente come traghetto in Nord Europa per passare
poi nel 2025 all'italiana Moby Lines che l'aveva ribattezzata Moby
Zaza. Alla fine dello scorso anno la lunga e travagliata vita
del traghetto ha conosciuto una svolta nel cantiere Admiralty Yard
del gruppo singaporiano Seatrium dove è stato trasformato in
nave da crociera.