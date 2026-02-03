Maersk e Hapag-Lloyd riportano un servizio India/Medio Oriente-Mediterraneo sulla rotta attraverso Suez

Maersk Line e Hapag-Lloyd hanno comunicato che le portacontainer
impiegate nel servizio denominato rispettivamente ME11 e IMX dalle
due compagnie di navigazione, che è operato nell'ambito del
loro vessel sharing agreement denominato Gemini Cooperation,
ritorneranno a transitare attraverso il Mar Rosso e il canale di
Suez, precisando che tutti i viaggi attraverso questa regione
saranno sotto la sorveglianza di unità militari.
Il servizio collega l'India e il Medio Oriente con il
Mediterraneo toccando i porti di Jebel Ali, Mundra, Jawaharlal
Nehru, Salalah, Port Said, Valencia e Tanger Med e il ripristino dei
transiti attraverso il canale egiziano avviene con la partenza
odierna della nave Astrid Maersk dal porto di Valencia
diretta in Oriente e con la partenza di domani dal porto di Mundra
della portacontenitori Albert Maersk diretta verso il
Mediterraneo.
Inoltre le due compagnie hanno reso noto che stanno valutando di
riportare sulla rotta attraverso Suez anche due altri servizi
denominati AE12 e AE15 dalla Maersk e SE1 e SE3 dalla Hapag-Lloyd,
con il primo che collega la Cina e il sud-est asiatico con il
Mediterraneo scalando i porti di Shanghai, Ningbo, Tanjung Pelepas,
Colombo, Port Said, Rijeka e Koper e con il secondo che segue in
gran parte la stessa rotta toccando i porti di Qingdao, Ningbo,
Singapore, Tanjung Pelepas, Jeddah, Port Said, Izmit e Istanbul.