PORTI
Ad ottobre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è diminuito del -1,8%
Nei primi dieci mesi del 2025 sono state movimentate 52,9 milioni di tonnellate (-1,0%)
Genova
24 dicembre 2025
Lo scorso ottobre i porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno
movimentato complessivamente 5,38 milioni di tonnellate di merci,
con un calo del -1,8% sull'ottobre 2024 che è stato attenuato
dal nuovo conteggio del volume di traffico delle merci convenzionali
- principalmente rotabili - movimentato nel bacino portuale di
Savona che ha comportato un aumento di 179mila tonnellate rispetto
al precedente totale relativo ad ottobre 2024.
In particolare, ad ottobre 2025 il porto di Genova ha
movimentato 4,02 milioni di tonnellate di carichi (-1,9%), di cui
2,78 milioni di tonnellate nel bacino portuale di
Genova-Sampierdarena (-9,8%) e 1,24 milioni di tonnellate in quello
di Pra' (+22,3%). Lo scalo savonese ha movimentato globalmente 1,36
milioni di tonnellate (-1,6%), di cui 401mila tonnellate nel bacino
di Savona (+7,6%), 333mila tonnellate in quello di Vado Ligure
(-10,2%) e 629mila tonnellate nella rada di Vado (-2,0%).
Nei due porti liguri il solo traffico di merci varie è
ammontato a 3,54 milioni di tonnellate (+8,9%), di cui 2,40 milioni
di tonnellate di merci containerizzate (+14,2%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 271.310 teu (+19,3%), 1,07
milioni di tonnellate di rotabili (-0,8%) e 79mila tonnellate di
altri carichi (-1,4%). Nel settore delle rinfuse liquide, il
traffico di oli minerali e prodotti energetici ha registrato una
flessione del -29,4% scendendo a 1,36 milioni di tonnellate, mentre
gli oli vegetali e il vino, con 49mila tonnellate, e i prodotti
chimici, con 44mila tonnellate, hanno segnato incrementi
rispettivamente del +56,7% e +30,7%. Nel comparto delle rinfuse
solide il traffico industriale è stato di 115mila tonnellate
(+226,6%) e quello commerciale di 204mila tonnellate (+53,1%). Il
volume di bunker e forniture di bordo ha totalizzato 71mila
tonnellate (-2,1%).
Lo scorso ottobre i passeggeri transitati nei due porti sono
stati 479mila (+3,5%), di cui 319mila crocieristi (+2,7%) e 159mila
passeggeri dei traghetti (+5,1%).
Nei primi dieci mesi del 2025 gli scali portuali di Genova e
Savona-Vado hanno movimentato un totale di 52,94 milioni di
tonnellate di merci, con una diminuzione del -1,0% sul
corrispondente periodo dello scorso anno. Il volume di carichi in
container è stato di 22,47 milioni di tonnellate (+0,4%) ed è
stato realizzato con una movimentazione dei contenitori pari a
2.510.592 teu (+6,7%). I rotabili sono stati pari a 9,84 milioni di
tonnellate (-5,4%) e le altre merci varie a 1,04 milioni di
tonnellate (-3,1%). Il traffico degli oli minerali e dei prodotti
energetici è stato di 15,25 milioni di tonnellate (-2,6%) e
quello delle altre rinfuse liquide di 804mila tonnellate (+9,0%). Le
rinfuse solide industriali sono state 894mila tonnellate (+50,2%) e
questa tipologia di merci nel settore commerciale è stata di
1,97 milioni di tonnellate (-0,5%). Forniture di bunker e di
provviste di bordo si sono attestate a 663mila tonnellate (+7,3%).
Nei primi dieci mesi di quest'anno i crocieristi sono stati 2,08
milioni (+3,6%) e i passeggeri dei traghetti 2,47 milioni (-4,4%).
