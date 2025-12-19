GeneSYS Informatica (Fratelli Cosulich) ha acquisito il 51% del capitale di Navimeteo

GeneSYS Informatica, società a capo delle attività
digitali del gruppo Fratelli Cosulich, ha acquisito il 51% del
capitale di Navimeteo, azienda con sede a Chiavari (Genova) che
offre servizi specialistici di meteorologia e oceanografia a
supporto delle operazioni marittime. La società ligure
fornisce anche programmi di formazione certificati per comandanti,
ufficiali e operatori marittimi, con l'obiettivo di accrescere la
sicurezza operativa e la consapevolezza ambientale.
«Il 2026 - ha affermato Gianfranco Meggiorin, fondatore e
amministratore delegato di Navimeteo, commentando l'acquisizione -
segnerà l'inizio di una nuova rotta per Navimeteo, dopo un
lungo e straordinario percorso di 25 anni. Il vero patrimonio di
Navimeteo, e la sua più grande forza, sono le persone:
professionisti che ogni giorno si dedicano alla sicurezza
meteorologica della navigazione, operando 24 ore su 24, 7 giorni su
7, nel Mediterraneo e su tutti gli oceani del mondo. Esperienza e
tecnologia si fondono in una realtà che rappresenta
un'eccellenza a livello internazionale, capace di guadagnarsi la
fiducia di alcuni dei più importanti player del settore
marittimo».