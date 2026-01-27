Evergreen investe sino a quasi 1,5 miliardi di dollari nella costruzione di 23 portacontainer

Oggi Evergreen Marine Corporation ha annunciato l'emissione di
nuovi ordini per la costruzione di ben 23 navi portacontenitori. Una
commessa del valore complessivo compreso fra 469 milioni e 574
milioni di dollari USA è stata sottoscritta con il cantiere
navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. e prevede la
costruzione di sette portacontainer da 5.900 teu. Una seconda
commessa del valore compreso fra 736 milioni e 896 milioni di
dollari è stata siglata con il cantiere navale cinese CSSC
Huangpu Wenchong Shipbuilding Co. ed è relativa alla
costruzione di 16 portacontainer da 3.100 teu.