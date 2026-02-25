Quasi 12 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite con i prodotti della Jotun

Una valutazione tecnica indipendente condotta dalla società
di certificazione DNV ha stimato pari a 11,8 milioni di tonnellate
le emissioni di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite
con i prodotti della Jotun, in aumento rispetto agli 11,1 milioni di
tonnellate dell'anno precedente. Le emissioni evitate verificate si
basano sulla perdita media di velocità delle imbarcazioni
incluse nella valutazione, confrontata con un benchmark di settore a
cui fa riferimento la norma ISO 19030. La valutazione utilizza il
modello di previsione delle emissioni DNV MASTERv2 combinato con i
dati AIS e i dati forniti da Jotun sulla perdita media di velocità
in un ciclo di bacino di carenaggio di cinque anni.
«Oltre alla stima delle emissioni evitate - ha specificato Morten Sten
Johansen, Global Category Director Hull Performance di Jotun -
stimiamo che questo livello di prestazioni corrisponda a un
risparmio sui costi del carburante di circa due miliardi di dollari.
Per dare un'idea, 11,8 milioni di tonnellate di CO2 sono
paragonabili alle emissioni annuali di gas serra di circa 2,5
milioni di auto a benzina, secondo i calcoli della statunitense EPA.
Questi risultati sottolineano l'entità del potenziale valore
operativo associato alle performance dello scafo».