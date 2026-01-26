Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +0,8%

Dopo una ripresa del traffico registrata nella prima metà
del 2025, nella seconda metà dell'anno il volume delle merci
movimentato dal porto di Taranto è tornato in calo con un
ultimo trimestre che è stato archiviato con un totale di 2,66
milioni di tonnellate di carichi, con una flessione del -22,6% sullo
stesso trimestre del 2024. Ad eccezione delle rinfuse liquide che,
con 1,18 milioni di tonnellate (+5,1%), hanno registrato ancora un
aumento seppur più contenuto rispetto ai periodi precedenti,
nel trimestre ottobre-dicembre del 2025 sono risultate in
diminuzione sia le rinfuse solide con 1,06 milioni di tonnellate
(-41,9%) sia le merci containerizzate con 7mila tonnellate (-2,4%)
che le altre merci varie con 410mila tonnellate (-14,0%).
Nell'intero 2025 il traffico complessivo delle merci ha segnato
un lieve incremento del +0,8% sull'anno precedente essendo ammontato
a 12,20 milioni di tonnellate. La crescita dei volumi delle rinfuse
liquide e delle altre merci varie saliti rispettivamente del +7,9% e
del +17,3% a 4,48 milioni di tonnellate e 2,05 milioni di tonnellate
è stata quasi interamente compensata dalla contrazione dei
volumi di rinfuse solide, pari a 5,58 milioni di tonnellate (-7,7%),
e di merci in container, che hanno totalizzato 80mila tonnellate
(-46,0%) con una movimentazione di contenitori pari a 9.374 teu
(-41,8%).