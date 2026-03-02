La crisi bellica in Medio Oriente colpisce anche i porti

Il conflitto innescato dagli attacchi di sabato delle forze
armate degli USA e di Israele all'Iran sta rapidamente interessando
gran parte del Medio Oriente e i traffici commerciali con la
regione. Relativamente al settore marittimo, oltre ad attacchi alle
navi, anche i porti stanno subendo gli effetti della crisi, con il
porto emiratense di Jebel Ali che ieri è stato colpito dai
detriti di un drone intercettato e abbattuto che hanno causato un
incendio con la temporanea cessazione delle attività portuali
che sono riprese dopo lo spegnimento delle fiamme. Più grave
l'attacco al porto omanita di Duqm dove due droni hanno danneggiato
alcune strutture e causato il ferimento di un lavoratore.
Intanto nelle ultime ore le compagnie di navigazione di linea
stanno reagendo alla situazione annunciando il fermo di navi già
presenti in Medio Oriente in aree ritenute più sicure e la
modifica dei programmi delle navi dirette nella regione, con la
riduzione della loro velocità con lo scopo di prendere tempo
e valutare la situazione e con lo studio di variazioni alla loro
rotta che prevedano scali in porti alternativi. Lo stato di crisi,
inoltre, sta inducendo diverse compagnie ad introdurre soprannoli
per coprire i costi operativi e i rischi connessi allo stato di
belligeranza e a sospendere le prenotazioni di spedizioni da e per
la regione.
Joe Kramek, presidente e amministratore delegato del World
Shipping Council (WSC), l'associazione che rappresenta le principali
compagnie marittime di linea mondiali, ha confermato che «la
recente escalation del conflitto in Medio Oriente sta causando
blocchi al trasporto marittimo globale, con molti carrier oceanici
che stanno sospendendo o deviando i servizi mentre valutano
l'evoluzione della situazione della sicurezza. La sicurezza dei
marittimi - ha sottolineato Kramek - è essenziale. I
marittimi non devono essere presi di mira o messi a rischio a causa
del conflitto e il principio fondamentale della libertà di
navigazione deve essere rispettato. I vettori marittimi stanno
prendendo decisioni operative sulla base delle migliori informazioni
disponibili e delle loro valutazioni individuali del rischio. I
nostri pensieri sono rivolti ai marittimi che attualmente si trovano
nella regione interessata e nelle sue vicinanze. Il Medio Oriente -
ha ricordato - si trova al crocevia delle principali rotte
commerciali globali. Quando i servizi attraverso la regione vengono
sospesi o deviati, l'impatto non si limita all'area circostante.
Viaggi più lunghi e modifiche alle rotazioni del network di
servizi possono portare a ritardi e ad adeguamenti della
programmazione lungo le rotte commerciali collegate in tutto il
mondo». Kramek ha evidenziato che, tuttavia, le compagnie di
navigazione containerizzate hanno dimostrato, anche ultimamente, di
saper reagire tempestivamente a gravi emergenze: «il settore -
ha spiegato - ha recentemente sperimentato la gestione di situazioni
di crisi, anche durante l'intensificarsi delle ostilità nel
Mar Rosso. Anche se il cambiamento delle rotte dei servizi è
complesso e può prolungare i tempi di navigazione, ha
permesso al commercio di continuare a muoversi anche nell'ambito di
condizioni difficili».