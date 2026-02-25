Il primo luglio Jeremy Nixon lascerà la carica di CEO della Ocean Network Express a Till Ole Barrelet

Il prossimo primo luglio Jeremy Nixon lascerà la carica
di amministratore delegato della Ocean Network Express (ONE) che
ricopre dal luglio 2017 quando è stata istituita la compagnia
di Singapore che è nata dalla fusione delle attività
di trasporto marittimo containerizzato delle giapponesi “K”
Line, NYK e MOL
(
del 7
luglio
2017). A Nixon subentrerà il tedesco Till Ole
Barrelet che entrerà a far parte della ONE il prossimo maggio
in qualità di amministratore delegato designato e diventerà
CEO il successivo primo luglio quando Nixon passerà al ruolo
di senior advisor. Barrelet è stato amministratore delegato
della Emirates Shipping Lines (ESL), carica da cui si è
dimesso nei giorni scorsi e che sarà rilevata da Sushil
Sriram, e in precedenza amministratore delegato della
Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei (OPDR).
Attualmente ONE ha una flotta di oltre 270 portacontainer che
hanno una capacità di carico complessiva pari a 2,1 milioni
di teu.