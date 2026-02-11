Stefano Messina è stato confermato presidente di
Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. La nomina è
stata approvata all'unanimità da parte dell'assemblea dei
soci riunitasi stamani a Roma dopo che lo scorso autunno la
commissione di designazione aveva deciso unanimemente di chiedere a
Messina di guidare l'associazione armatoriale per un altro mandato.
Oggi si è proceduto anche al rinnovo del consiglio
direttivo di Assarmatori. Confermati Stefano Beduschi, Gaudenzio
Bonaldo Gregori, Matteo Catani, Franco Del Giudice, Mariaceleste
Lauro, Luigi Merlo, Achille Onorato, Salvatore Ravenna, Vincenzo
Romeo e Pasquale Russo. Entrano nell'organo di vertice, inoltre,
Luigi Cafiero, Giacomo Gavarone, Corrado Neri e Ivanhoe Romin.
Confermati i due vicepresidenti uscenti, Achille Onorato e Vincenzo
Romeo, ai quali si aggiunge Franco Del Giudice. A guidare la
struttura, presso la sede di Roma e gli uffici di Genova e
Bruxelles, restano il segretario generale Alberto Rossi e il vice
segretario generale Giovanni Consoli.