De Wave Group ha comprato la francese DL Services

La genovese De Wave Group, specializzata nella realizzazione e
fornitura di arredi e ambienti per navi da crociera e mega yacht, ha
comprato la francese DL Services, società nata nel 2004 con
sedi a Nantes e a Miami specializzata nella progettazione di cucine
industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di
bordo e nell'offerta di servizi di mappatura e manutenzione
predittiva delle attrezzature catering (Life Cycle System).
L'operazione è stata realizzata con il supporto di
Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la
costituzione di una società veicolo, partecipata per il 52%
da De Wave e per il 48% da Simest, preposta all'acquisizione di DL
Services. L'intervento complessivo di Simest, pari a tre milioni di
euro tra finanziamento soci e aumento di capitale, comprende anche
le risorse del Fondo 394 (“Sezione venture capital e
investimenti partecipativi”) gestite in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In DL Services, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 11
milioni di euro, la continuità a livello strategico e
manageriale sarà garantita dalla conferma dell'attuale
management che potrà continuare a contare su Daniel Laine e
Mathilde Laine, a capo della divisione francese, e Anais Habbar, a
capo della divisione statunitense.
«Con l'acquisizione di DL Services - ha spiegato
l'amministratore delegato di De Wave Group, Riccardo Pompili -
internalizziamo due comparti di rilievo come quello della
progettazione, anche a livello di concept, delle aree catering e
della manutenzione dei macchinari delle cucine di bordo, oggi
fondamentali per garantire servizi completi e affidabili a tutti i
nostri partner. Questa operazione ci consente inoltre di entrare in
contatto diretto con un'ampia platea di fornitori e di rafforzare la
nostra presenza lungo tutta la filiera produttiva. Non si tratta
quindi solo di una crescita dimensionale, ma di un investimento di
valore che consolida la nostra leadership e ci prepara ad affrontare
le sfide future con un profilo industriale ancora più
distintivo e integrato».
Per l'acquisizione De Wave Group è stata assistita da:
Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners -
Studio Legale, nella persona dell'avvocato Guido Masini per la parte
legale; Eight Advisory Avocats, nelle persone di Maxime Berlivet e
Tatiana Maroslavac come financial and tax advisors. DL Services si è
avvalsa della collaborazione di Leonard Advocat, con Alexandre
Daniel-Thezard & François Chomard.