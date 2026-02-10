Offerta per acquisire il corriere espresso europeo InPost

Un consorzio partecipato al 37% da fondi gestiti dalla Advent
International e dalla FCWB, società integralmente controllata
dal corriere espresso statunitense FedEx, che deterrà il 37%
del consorzio, dalla A&R Investments con avrà una
partecipazione del 16% nel consorzio e dalla PPF Group con una
partecipazione del 10%, hanno concordato la presentazione di
un'offerta pubblica per l'acquisizione dell'intero capitale
azionario del corriere espresso polacco InPost che è attivo
in diversi paesi europei (Belgio, Francia, Italia, Olanda,
Portogallo, Regno Unito e Spagna) dove gestisce una rete di 61.000
locker per il ritiro e la consegna delle merci. L'offerta sarà
basata su un corrispettivo in contanti di 15,60 euro per ciascuna
azione, per un totale di circa 7,8 miliardi di euro per tutto il
capitale azionario.
Secondo le previsioni, l'operazione - che è sostenuta dal
management e dal consiglio di amministrazione di InPost - potrebbe
essere portata a termine entro il secondo semestre di quest'anno.
Gli offerenti hanno specificato che InPost continuerà ad
operare come società indipendente e la sua sede centrale
rimarrà in Polonia.
«Sulla base del nostro successo in Polonia - ha affermato
Rafal Brzoska, amministratore delegato e fondatore di InPost,
commentando la proposta - questa transazione sosterrà la
nostra prossima fase di crescita dato che continuiamo ad espanderci
in tutta Europa. Grazie alla partnership con gli investitori
finanziari e strategici a lungo termine del consorzio, che conoscono
bene la nostra attività e il settore, beneficeremo della
competenza, della stabilità e delle risorse necessarie per
sfruttare al meglio i notevoli fattori favorevoli, tra cui la
crescente penetrazione dell'e-commerce, la crescente domanda di
velocità e di convenienza da parte dei consumatori e il
passaggio a soluzioni di consegna più sostenibili. Assieme
rafforzeremo la nostra rete e raggiungeremo un maggior numero di
consumatori con opzioni di consegna più rapide e flessibili,
proseguendo nel nostro obiettivo di ridefinire il settore
dell'e-commerce europeo. Continuerò - ha precisato Brzoska -
ad essere pienamente impegnato a guidare InPost negli anni a venire.
La nostra sede centrale, il nostro marchio, la gestione aziendale e
il cuore delle nostre capacità di innovazione rimarranno in
Polonia, che continua a rappresentare il modello per la nostra
strategia di successo. Con il supporto dei nostri partner, credo che
potremo sfruttare appieno il potenziale di InPost e rafforzare
ulteriormente la nostra posizione di facilitatore dell'e-commerce in
Europa occidentale».
Rafal Brzoska è fondatore della A&R Investments che
attualmente detiene il 12,5% di InPost. Anche gli altri partecipanti
al consorzio offerente, ad eccezione di FedEx, sono attualmente
azionisti della InPost: la società di investimenti ceca PPF
Group ne detiene il 28,7% del capitale e la società di
private equity statunitense Advent International ne possiede il
6,5%.