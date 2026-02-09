CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports

I fondi pensionistici canadesi Canada Pension Plan Investment
Board (CPPIB) e Ontario Municipal Employees Retirement System
(OMERS) stanno valutando la cessione delle loro quote azionarie del
gruppo portuale Associated British Ports (ABP) che sono pari
rispettivamente al 34% e 33% del capitale. Lo ha reso noto il
quotidiano britannico “Financial Times” spiegando che i
due fondi hanno incaricato la Morgan Stanley di esplorare il mercato
per la possibile vendita delle loro partecipazioni. Secondo quanto
riportato dal “Financial Times”, CPPIB e OMERS
auspicherebbero che i potenziali acquirenti valutassero la ABP più
di dieci miliardi di sterline (13,6 miliardi di dollari).
Gli altri principali azionisti della ABP sono il fondo sovrano
di Singapore, con il 20% di capitale, e la Wren House della Kuwait
Investment Authority con il 10%.
Associated British Ports gestisce 21 porti nel Regno Unito che
nel 2024 hanno movimentato 43,8 milioni di tonnellate di rinfuse,
con un calo del -9,7% sull'anno precedente, 3,1 milioni di unità
tra container e rotabili (0%) e più di 3,8 milioni di
passeggeri (+5,8%).