Nel 2025 è raddoppiato il numero di navi dual-fuel impiegate dai vettori marittimi di linea
Attualmente il portafoglio ordini è costituito per il 74% da unità di questo tipo
Washington
3 febbraio 2026
Il World Shipping Council (WSC), l'associazione che rappresenta
le principali compagnie di navigazione mondiali del settore dei
container, ha reso noto che nel 2025 il numero di navi dual-fuel
impiegate dai vettori marittimi containerizzati è raddoppiato
salendo a 400 unità a fine anno rispetto alle 218 del 2024.
Inoltre è aumentato anche il numero di costruzioni di
portacontainer dual-fuel ordinate ai cantieri navali che ha
raggiunto le 726 unità, con un portafoglio ordini di navi
portacontenitori e porta-auto che è costituito per il 74% da
navi dual-fuel.
Attualmente sono 1.126 le portacontainer e car carrier a doppio
combustibile consegnate o in ordine, con un incremento del +28%
rispetto al 2024. WSC ha evidenziato che ciò rappresenta più
di 50 miliardi di dollari di investimenti dello shipping di linea in
questa tipologia di nuove navi.
