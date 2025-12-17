Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Torna la concordia tra gli azionisti della ZIM
Raggiunta un'intesa sui candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione
Haifa
17 dicembre 2025
La società armatrice israeliana ZIM ha annunciato di aver
raggiunto un accordo con il gruppo di azionisti cosiddetti
dissenzienti guidato da Mor Gemel Pension Ltd., Reading Capital Ltd.
e Sparta 24 Ltd. sulla composizione del nuovo consiglio di
amministrazione della società in vista dell'assemblea
generale annuale e straordinaria prevista per il prossimo 26
dicembre che si esprimerà sulla composizione del nuovo Cda.
Nei giorni scorsi l'attuale Cda della ZIM aveva invitato gli
azionisti a votare contro i candidati al nuovo consiglio di
amministrazione espressi dagli azionisti dissenzienti
(
del 9
dicembre 2025). Oggi ZIM ha reso noto che il gruppo di azionisti
dissenzienti ha accettato di rinunciare alla raccolta di deleghe di
voto e il consiglio di amministrazione ha approvato una lista
unificata di dieci candidati alla carica di amministratore da
presentare agli azionisti in occasione dell'assemblea. La lista
include tutti gli amministratori in carica della società
nonché Ron Hadassi e Ran Gritzerstein, due dei tre candidati
che erano stati proposti dagli azionisti dissenzienti che saranno
raccomandati dal consiglio per l'elezione. Inoltre, Keren Bar-Hava,
che era stata candidata dagli azionisti dissenzienti, ha ritirato la
sua candidatura ed è stata nominata osservatrice del
consiglio di amministrazione.
Sulla base dell'accordo, il gruppo di azionisti dissenzienti ha
espresso piena fiducia nel consiglio di amministrazione della ZIM,
fermo sostegno alla revisione strategica in corso da parte del
consiglio e ha approvato l'elezione di tutti i dieci candidati alla
carica di consigliere raccomandati dal Cda, incoraggiando tutti gli
azionisti della ZIM a votare a favore di tutti i dieci candidati
così come esortato unanimemente dal Cda.
