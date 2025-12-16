Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
13:47 GMT+1
PORTI
Marsa Maroc acquisirà il 45% della spagnola Boluda Maritime Terminals
Investimento del valore di 80 milioni di euro
Casablanca/Valencia
16 dicembre 2025
Il gruppo portuale marocchino Marsa Maroc, attraverso la società
integralmente controllata Marsa Maroc International Logistics
(MMIL), acquisirà il 45% del capitale sociale e dei diritti
di voto della Boluda Maritime Terminals (BMT), la divisione portuale
del gruppo spagnolo Boluda Corporacion Maritima per 80 milioni di
euro. L'accordo tra le parti è soggetto all'approvazione
delle autorità competenti.
La scorsa estate la britannica CVC Capital Partners aveva
annunciato l'intenzione di cedere la propria quota del 49% in Boluda
Maritime Terminals
(
del 5
aprile 2022 e 21
agosto 2025). BMT opera in nove porti spagnoli e nel 2024 ha
movimentato un traffico dei container pari ad oltre un milione di
teu.
