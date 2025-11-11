Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
SERVIZI MARITTIMI
Svitzer acquisisce il 66,6% della società di rimorchio norvegese Buksér og Berging
Ha una flotta di circa 35 rimorchiatori e 25 pilotine
Copenaghen
11 novembre 2025
La compagnia di servizi marittimi e di rimorchio Svitzer, che è
di intera proprietà della danese A.P. Moller Holding Invest,
ha acquisito il 66,6% del capitale della società di rimorchio
norvegese Buksér og Berging AS che ha una flotta di circa 35
rimorchiatori, 25 pilotine, tre unità navali per le emergenze
mediche e una unità a servizio della pesca dei salmoni. A
seguito dell'operazione Buksér og Berging continuerà
ad operare autonomamente con il suo marchio e il proprio management.
