MPC Container Ships ordina la costruzione di sei portacontainer da 3.700 teu

La norvegese MPC Container Ships (MPCC) ha ordinato al cantiere
navale cinese Taizhou Sanfu Ship Engineering la costruzione di sei
portacontainer da 3.700 teu da prendere in consegna a partire dalla
seconda metà del 2028. MPCC ha reso noto di aver stretto
accordi con una delle prime cinque compagnie di navigazione
containerizzate mondiali per il noleggio delle sei nuove navi per
periodi di dieci anni con opzioni per la loro estensione temporale.
Le portacontenitori saranno in grado di utilizzare combustibili
alternativi e saranno dotate di tecnologie per la riduzione delle
emissioni.
L'investimento per le sei unità navali ammonta a
complessivi 292,5 milioni di dollari e MPCC ha specificato che il
periodo iniziale di noleggio delle navi frutterà introiti
pari a circa 479 milioni di dollari e un EBITDA previsto di 288
milioni.
Inoltre MPCC ha annunciato la costituzione di una joint venture
50:50 con la connazionale Uthalden AS. La nuova società avrà
la proprietà di due portacontainer da 4.500 teu di nuova
costruzione attualmente possedute da MPCC.