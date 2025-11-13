Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PORTI
CMA Terminals (gruppo CMA CGM) acquisirà il 20% di Container Terminal Hamburg
Accordo con la tedesca Eurogate
Marsiglia/Amburgo
13 novembre 2025
La società terminalista CMA Terminals del gruppo
armatoriale francese CMA CGM ha stretto un accordo per acquisire il
20% del capitale del Container Terminal Hamburg (CTH) che è
di intera proprietà della tedesca Eurogate e che le navi
della compagnia di Marsiglia scalano nell'ambito del servizio FAL
che collega l'Asia con il Nord Europa.
L'intesa prevede anche la valutazione di possibili investimenti
congiunti per l'ampliamento del container terminal CTH di circa 38
ettari con la costruzione di 1.050 metri lineari di nuove banchine
che si aggiungeranno agli attuali 2.080 metri lineari di accosti,
incrementando la capacità di traffico dei contenitori del
terminal da quattro a sei milioni di teu all'anno. Secondo le
previsioni, l'accordo sarà finalizzato nel corso del primo
semestre del prossimo anno.
