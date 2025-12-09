Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,7%

|
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci
movimentato dallo scalo portuale di Brema/Bremerhaven è
ammontato a 16,66 milioni di tonnellate, con un incremento del +5,7%
sullo stesso periodo del 2024 che si è generato
principalmente nel mese di luglio quando è stato registrato
un aumento anno su anno del +13,2% seguito da rialzi più
contenuti del +1,9% e +2,3% nei successivi mesi di agosto e
settembre. Inoltre, la crescita segnata nel periodo luglio-settembre
del 2025 è stata prodotta sia dall'aumento delle merci allo
sbarco che di quelle all'imbarco, flussi che sono risultati pari
rispettivamente a 8,74 milioni di tonnellate (+6,1%) e 7,93 milioni
di tonnellate (+5,2%).
A segnare una robusta crescita nel terzo trimestre di quest'anno
sono state le merci varie con un totale di 15,05 milioni di
tonnellate (+10,7%), di cui 12,84 milioni di tonnellate di carichi
containerizzati (+8,8%) realizzati con una movimentazione di
contenitori pari a 1.240.576 teu (+12,5%) e 2,21 milioni di
tonnellate di altre merci varie (+23,1%), incluse 758mila tonnellate
di rotabili (-1,6%), 675mila tonnellate di prodotti siderurgici
(+97,4%), 99mila tonnellate di prodotti forestali (-25,0%) e 682mila
tonnellate di altre merci (+23,1%). Il traffico di autovetture nuove
è stato di 321mila unità (-7,5%). Nel settore delle
rinfuse, invece, è stato accusato un calo globale del -25,8%
con 1,61 milioni di tonnellate di carichi movimentati. Le rinfuse
liquide si sono attestate a 346mila tonnellate (-6,0%) e quelle
secche a 1,27 milioni di tonnellate (-29,9%), di cui 628mila
tonnellate di minerali (-30,0%), 113mila tonnellate di cereali e
prodotti alimentari (+32,9%), 25mila tonnellate di carbone e coke
(+13,6%) e 846mila tonnellate di altre rinfuse solide (-27,6%).
Nei primi nove mesi del 2025 il porto tedesco ha movimentato un
totale di 49,22 milioni di tonnellate di merci, con una progressione
del +5,4% sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 25,74
milioni di tonnellate allo sbarco (+7,3%) e 23,48 milioni di
tonnellate all'imbarco (+3,4%). Le merci containerizzate sono state
globalmente pari a 38,27 milioni di tonnellate (+7,4%) e sono state
realizzate movimentando 3.658.634 teu (+10,0%) e le altre merci
varie sono ammontate a 5,43 milioni di tonnellate (+9,0%). Il
traffico delle rinfuse liquide ha segnato una flessione del -17,7%
scendendo a 896mila tonnellate e in diminuzione è risultato
anche il volume delle rinfuse solide con 4,61 milioni di tonnellate
(-7,1%).