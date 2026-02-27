Palumbo Superyachts realizzerà un nuovo polo per la cantieristica navale in metallo ad Ortona

Palumbo Superyachts, società del gruppo navalmeccanico
napoletano Palumbo, ha reso noto di aver ottenuto in concessione
un'area demaniale marittima di 13mila metri quadri nel porto di
Ortona destinata allo sviluppo delle attività cantieristiche
legate ai brand ISA Yachts, Columbus Yachts, Extra Yachts e
Mondomarine. L'azienda ha evidenziato che l'area, con sbocco diretto
sul mare incluso uno scalo di alaggio, rafforza la presenza
industriale di Palumbo Superyachts sull'Adriatico per la costruzione
di nuove imbarcazioni e che l'operazione si inserisce in una fase di
forte crescita, con oltre un miliardo di euro di ordini a
portafoglio e 24 superyacht attualmente in costruzione.