Stamani il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande
Michigan
, nave commissionata a China Merchants Heavy Industries
Jiangsu che è l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia
ready, ossia predisposta per l'utilizzo dell'ammoniaca come
carburante alternativo a zero emissioni di carbonio, della flotta
del gruppo armatoriale partenopeo. Lunga 220 metri e larga 38 metri,
la Grande Michigan
ha una stazza lorda di 93.145 tonnellate
ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può
trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da
combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 ceu.
Tra pochi giorni la Grande Michigan partirà da
Taicang (Cina) con a bordo oltre 7.000 fra automobili e van e più
di 100 unità rotabili di altro tipo (mezzi pesanti, mafi e
project cargo) destinati a diversi porti del Mediterraneo.