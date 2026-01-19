HMM introdurrà soluzioni di navigazione autonoma basate sull'intelligenza artificiale su 40 navi

La compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha sottoscritto un
contratto con la connazionale Avikus del gruppo HD Hyundai con lo
scopo di introdurre soluzioni di navigazione autonoma basate
sull'intelligenza artificiale HiNAS Control sviluppate da
quest'ultima azienda su 40 navi della sua flotta. L'obiettivo è
di migliorare la competitività della flotta tramite
l'impostazione autonoma della navigazione e delle rotte ottimali
senza l'intervento dell'equipaggio, il miglioramento dell'efficienza
operativa delle navi riducendo i costi del bunker e le emissioni di
carbonio nonché l'aumento della sicurezza prevedendo gli
incidenti marittimi con l'uso dell'intelligenza avanzata per la
consapevolezza situazionale in tempo reale. Sulla base dei risultati
di questa prima sperimentazione verrà deciso se estendere
l'implementazione di queste applicazioni all'intera flotta.
Inoltre HMM e Avikus hanno sottoscritto contestualmente un
accordo con la società navalmeccanica HD Korea Shipbuilding &
Offshore Engineering dello stesso gruppo HD Hyundai per collaborare
nella tecnologia di navigazione autonoma basata sull'intelligenza
artificiale.