Nel 2025 il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è rimasto stabile
La cinese CMPort ha sottoscritto un accordo del 70% del terminal petrolifero brasiliano Vast Infraestrutura
Nel 2025 il traffico nel porto container maltese di Marsaxlokk è
rimasto pressoché stabile essendo stato pari a 2,87 milioni
di teu rispetto a 2,86 milioni nell'anno precedente. Lo scalo
portuale è gestito dalla Malta Freeport Terminals che è
una joint venture 50:50 della turca Yilport Holding e della Terminal
Link, quest'ultima partecipata al 51% dal gruppo armatoriale
francese CMA CGM e al 49% dal gruppo portuale cinese CMPort.
La cinese CMPort ha intanto sottoscritto un accordo a
determinate condizioni con la società brasiliana Prumo
Logística e la sua controllata Açu Petróleo
Investimentos per l'acquisto di una partecipazione del 70% in Vast
Infraestrutura, un terminal petrolifero situato nel porto di Açu,
a Rio de Janeiro. Il corrispettivo della transazione è di 448
milioni di dollari, con successivi pagamenti di 56 milioni di
dollari al raggiungimento di determinati obiettivi e un potenziale
corrispettivo aggiuntivo basato sulle performance future della
società. Vast Infraestrutura è l'unico terminal
privato per il petrolio greggio in Brasile non gestito dalla
compagnia petrolifera nazionale Petrobras che è in grado di
ospitare Very Large Crude Carrier per operazioni di trasbordo. Circa
il 30% delle esportazioni di petrolio grezzo del Brasile passa
attraverso questo terminal.
