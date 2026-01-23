Nuovo stabilimento a Charleston per la produzione e il collaudo di sistemi di potenza e propulsione navale

La statunitense Leonardo DRS, Inc., controllata dell'italiana
Leonardo, ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo stabilimento per
la produzione e il collaudo di sistemi di potenza e propulsione
navale presso Charleston, nella Carolina del Sud. La struttura, di
oltre 13.000 metri quadrati, è stata realizzata con lo scopo
di espandere la capacità produttiva nazionale a supporto dei
programmi di costruzione di sottomarini e navi dell'US Navy. Oltre
ai sistemi di propulsione elettrica e di generazione di energia, lo
stabilimento è stato costruito per supportare la
progettazione, la produzione e il collaudo di sistemi di turbine
navali.