Si susseguono gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz

Oggi la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha
comunicato di essere stata informata di tre attacchi avvenuti nelle
scorse ore contro navi presenti nella regione dello Stretto di
Hormuz. L'authority britannica di sicurezza marittima ha reso noto
che le è stato segnalato un incidente avvenuto a sette miglia
nautiche ad est di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, dove una
nave è stata colpita da un proiettile che ha causato danni al
fasciame senza tuttavia provocare falle o incendi. Non risultano
feriti tra i membri dell'equipaggio della nave. Una seconda nave
situata a 137 miglia nautiche ad est di Muscat, nell'Oman, ha
segnalato una forte esplosione avvenuta nelle vicinanze che non ha
causato danni né alla nave né al suo equipaggio. Una
terza nave, una tanker a dieci miglia nautiche ad est di Fujairah,
ha segnalato una forte esplosione e il rinvenimento sul ponte di
detriti di un proiettile. Il fumaiolo ha subito lievi danni, mentre
l'equipaggio risulta incolume.
Intanto, le forze armate dello Sri Lanka hanno annunciato di
aver effettuato un'operazione di soccorso per assistere la fregata
iraniana IRIS Dena che, dopo essere stata colpita, aveva
inviato una richiesta di soccorso mentre era al largo della costa di
Galle. La Sri Lanka Navy ha specificato che la missione di soccorso
per evacuare l'equipaggio della fregata è stata attivata in
quanto l'incidente si è verificato all'interno dell'area di
ricerca e soccorso dello Sri Lanka. Inoltre, ha precisato che dei
circa 180 membri dell'equipaggio della fregata iraniana, 30 sono
stati tratti in salvo e ricoverati all'ospedale di Karapitiya.