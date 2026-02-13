Domani verrà inaugurato il nuovo container terminal di transhipment di Damietta

Domani nel porto di Damietta, con l'arrivo della portacontainer
Essen Express
della Hapag-Lloyd, verrà inaugurato
ufficialmente il container terminal gestito dalla Damietta Alliance
Container Terminal (DACT), la joint venture partecipata da
Hapag-Lloyd Damietta GmbH (39%), Eurogate Damietta GmbH (29,5%),
Contship Damietta Spa (29,5%), Ship & C.R.E.W. Egypt S.A.E. (1%)
e Middle East Logistics & Consultants Group (1%)
(
del 10
gennaio
e 21
dicembre
2023).
Il nuovo terminal è stato progettato principalmente per
operazioni di transhipment, previste pari a circa l'80% del traffico
totale dei contenitori, e avrà una capacità di
movimentazione annua fino a 3,3 milioni di teu. Con un'estensione di
93 ettari, l'area del terminal “Tahya Misr 1”, con i
suoi 1.670 metri di banchina e una profondità di fondale di
-18 metri, è dotata di 12 gru ship-to-shore con sbraccio fino
a 25 file di container, 40 gru RTG ad alimentazione ibrida e sei
binari ferroviari, di cui due operativi in questa prima fase di
operatività del terminal.
La prima fase del progetto ha comportato un investimento di
oltre 600 milioni di dollari.