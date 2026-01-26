Fincantieri, commessa della Marina Militare italiana per il potenziamento della cyber resilienza delle unità navali

Il gruppo Fincantieri, attraverso e-phors, società
controllata di Fincantieri NexTech, ha acquisito una commessa della
Marina Militare italiana per il potenziamento della cyber resilienza
delle unità navali che prevede l'adozione di uno specifico
programma volto a dotare le piattaforme di una soluzione integrata
per il monitoraggio e contrasto delle minacce informatiche sulla
rete SMS (Ship Management System) di bordo, rafforzando la
protezione delle piattaforme e la sicurezza delle missioni.
La tecnologia sviluppata da e-phors è specificamente
progettata per l'ecosistema digitale delle navi da difesa e consente
agli equipaggi di disporre di strumenti avanzati per il supporto
alle decisioni tattiche in caso di crisi cyber. L'integrazione di
questi sistemi rappresenta una linea di difesa aggiuntiva,
fondamentale in un contesto di guerra ibrida sempre più
pervasivo, e si inserisce nel percorso di rafforzamento in tema
cyber già avviato dalla Marina Militare con le fregate della
classe “Bergamini”.