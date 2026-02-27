La cinese LC Logistics ordina due nuove portacontenitori da 11.000 teu

L'azienda logistica cinese LC Logistics, Inc. ha ordinato ai
cantieri navali Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. e China
Shipbuilding Trading Co. la costruzione di due portacontenitori da
11.000 teu per complessivi 236 milioni di dollari. Le navi avranno
un pescaggio di dimensionamento di 15,5 metri e una velocità
di servizio non inferiore a 21 nodi. La portacontainer ordinata al
primo cantiere sarà presa in consegna entro il 30 novembre
2028 e la seconda entro il 30 aprile 2029. LC Logistics ha reso noto
che prevede di impiegare le due nuove unità navali per
integrare la propria flotta e ridurre significativamente il costo
del trasporto marittimo containerizzato, ma potrebbe prendere anche
in considerazione il loro noleggio a terzi.