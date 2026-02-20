Lieve crescita del traffico delle merci nel porto di Ancona nel 2025

Lo scorso anno il porto di Ancona ha movimentato un traffico
delle merci di oltre 9,6 milioni di tonnellate, con una crescita del
+2% circa sul 2024. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale ha reso noto che il solo traffico di merci
solide, con 5,6 milioni di tonnellate, ha registrato una crescita
del +3% sostenuta in particolare dal traffico general cargo e di
rinfuse nonché dalle merci in container. Le sole merci
containerizzate imbarcate e sbarcate nel porto di Ancona hanno
raggiunto 1.163.597 tonnellate (+8) con una movimentazione di
contenitori pari a 154.868 teu (+2%). Le merci non unitizzate,
incluse general cargo e rinfuse solide, sono ammontate a circa
475mila tonnellate (50%). Inoltre, l'ente portuale ha reso noto che
nel 2025 si è verificata una lieve contrazione del traffico
merci su traghetto (-2%) e dei veicoli pesanti in transito (-1%),
dato che tuttavia - ha specificato l'AdSP - va collegato alla
temporanea sospensione di una linea traghetti tra Ancona e Spalato
per una parte dell'anno, mentre i volumi relativi alle linee con la
Grecia e l'Albania non hanno subito particolari oscillazioni.
Infine, lo scorso anno la movimentazione di rinfuse liquide presso
lo stabilimento petrolifero di Falconara Marittima si è
mantenuta in linea con il 2024 superando i quattro milioni di
tonnellate, con un significativo rialzo dei prodotti petroliferi
raffinati (+14%).
Nel settore dei passeggeri, nel 2025 il porto di Ancona ha
totalizzato 817.627 transiti (-12%), di cui 739.399 passeggeri dei
traghetti (-10%) e 78.228 crocieristi (-25%).
Relativamente a tutti gli scali portuali amministrati dall'AdSP
dell'Adriatico Centrale, il 2025 si è chiuso con un traffico
di 11.418.101 tonnellate di merci (+1%). Il traffico nel porto di Ortona, è
stato di 1,3 milioni di tonnellate (+2%) e in quello di Vasto di
circa 441mila tonnellate (-10%). Al porto di Ortona il traffico dei
passeggeri è stato di 14.400 unità (+26%).